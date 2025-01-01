Дезертир на Волині промишляв крадіжками





Про це пише



Обвинувачений, дезертир із раніше незакритою судимістю, протягом літа 2025 року вкрав чотири велосипеди в різних районах Ковеля. Крадіжки відбувалися як на вулиці, так і в під'їздах житлових будинків. Загальна сума завданої майнової шкоди потерпілим перевищила 20 тисяч гривень.



На суді обвинувачений повністю визнав свою провину.



Він пояснив свої дії тим, що після дезертирства потребував коштів для власного утримання, лікування матері та допомоги вагітній співмешканці.



Суд визнав, що чоловік скоїв крадіжку кількох велосипедів в умовах воєнного стану, і це є особливо тяжким злочином. За це він отримав 6 років позбавлення волі. Однак, оскільки він вже раніше був засуджений за злодійство і не відбув повністю того покарання, суд додав ще 1 рік. Разом вийшло 7 років ув’язнення.



Також з нього стягнуть понад 8 тисяч гривень на покриття витрат на експертизи. Велосипеди повернули власникам.



