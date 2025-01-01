Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом: багато може вирішитися до Нового року

Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.



Про це повідомляє



За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.



"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", - повідомив Зеленський.



Мирний план США



Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.



Президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.



У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.



Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

