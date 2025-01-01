Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом: багато може вирішитися до Нового року
Сьогодні, 09:15
Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.
"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", - повідомив Зеленський.
Мирний план США
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.
Президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.
У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.
Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.
"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", - повідомив Зеленський.
Мирний план США
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.
Президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.
У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.
Тим часом, як стало відомо ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дезертир на Волині промишляв крадіжками
Сьогодні, 10:01
Російські «шахеди» знову - на Волині: що відомо
Сьогодні, 09:35
Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом: багато може вирішитися до Нового року
Сьогодні, 09:15
Як у Луцьку стерилізують безпритульних тварин
Сьогодні, 08:55