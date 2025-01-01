Скорботне Різдво: волиняни навколішки прощалися з полеглим Героєм
Сьогодні, 09:09
Учора, 25 грудня, в Шацьку та Світязі провели в останню путь військовослужбовця Олександра Сахарука, який віддав своє життя, захищаючи Україну.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Олександр був мужнім воїном, вірним присязі та своєму народові. Він став на захист рідної землі у найтяжчий для держави час і до останнього подиху виконував свій військовий обов’язок.
Громада на колінах зустріла захисника. У спільній молитві під час громадянської панахиди на Алеї памʼяті Героїв духовенство Шацького деканату ПЦУ та жителі віддали останню шану воїну, який став щитом для України.
Чин відспівування Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька. Далі - прощання з рідним домом. Поховали Олександра Сахарука з військовими почестями на кладовищі села Підманове.
«Вічна і світла пам’ять Герою. Ніколи не забудемо цю жертву і цю страшну ціну, яку платимо за право жити в вільній державі», - зазначили у селищній раді.
