Двоє волинян отримали ін'єкції профілактики від ВІЛ





Це метод запобігання інфікуванню ВІЛ, який вводять у вигляді ін’єкції раз на два місяці, розповіла завідувачка відділенням структурного підрозділу Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Еліна Дакаєва, - пише



За її словами, препарат надійшов до області у жовтні 2025 року, а перший пацієнт отримав ін’єкцію 1 грудня. Другу ін’єкцію ввели 12 грудня.



"Станом на зараз у нас є двоє людей, які вже отримують ін’єкційну доконтактну профілактику. Загалом Волинь отримала сім курсів препарату, з яких п’ять наразі залишаються вільними", — зазначила Еліна Дакаєва.

Ін’єкційна доконтактна профілактика застосовується як альтернатива таблетованій формі, яку в області використовують із 2019 року. Препарат вводить медичний працівник у закладі охорони здоров’я — у обласній інфекційній лікарні.



За словами Еліни Дакаєвої, ін’єкційна доконтактна профілактика рекомендована людям із підвищеним ризиком інфікування ВІЛ, зокрема тим, хто належить до ключових груп ризику. Це люди з підвищеною ймовірністю інфікування ВІЛ — зокрема ті, хто має незахищені статеві контакти, вживає ін’єкційні наркотики, має ВІЛ-позитивного партнера.



Курс ін’єкційної профілактики складається із семи введень: у перші два місяці ін’єкцію роблять щомісяця, надалі — один раз на два місяці. Як пояснила завідувачка, після завершення курсу препарат зберігається в організмі людини до 12 місяців.



"Це зручна форма профілактики, адже людині не потрібно щодня контролювати прийом таблеток. Головне — вчасно приходити на наступну ін’єкцію", — сказала Еліна Дакаєва.

Послуга є безплатною та конфіденційною. Ін’єкційний препарат закупили не за кошти державного бюджету — його надали в межах міжнародної програми підтримки, яка централізовано забезпечує Україну такими препаратами.



Черги на отримання ін’єкційної доконтактної профілактики на Волині немає, додала завідувачка. Наразі нею користуються двоє людей, тоді як загалом доконтактну профілактику ВІЛ в області отримує 51 особа — переважно у таблетованій формі.



Станом на грудень 2025 року на Волині антиретровірусну терапію отримують 1974 людини. Під медичним спостереженням перебувають 2096 людей, які живуть з ВІЛ.

