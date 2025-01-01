У громаді на Волині виявили сказ у бродячого кота

На Камінь-Каширщині виявили ще один випадок сказу у бродячого котаЙдеться про село Гута-Боровенська.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.Тварина поводилася агресивно – нанесла укуси та подряпини кільком місцевим жителям. Виявилося, що бродячий кіт – хворий на сказ. Це підтвердили результати лабораторного дослідження, -25 грудня 2025 року, перший заступник голови райдержадміністраціїскликав засідання протиепізоотичної комісії. 2 місяці – стільки будуть тривати карантинні обмеження у зазначеному вище населеному пункті за умови відсутності інших випадків захворювання.Наразі фахівці проводять профілактичні заходи, щоб це унеможливити.