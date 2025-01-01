У громаді на Волині виявили сказ у бродячого кота
Сьогодні, 06:28
На Камінь-Каширщині виявили ще один випадок сказу у бродячого кота
Йдеться про село Гута-Боровенська.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.
Тварина поводилася агресивно – нанесла укуси та подряпини кільком місцевим жителям. Виявилося, що бродячий кіт – хворий на сказ. Це підтвердили результати лабораторного дослідження, -
25 грудня 2025 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік скликав засідання протиепізоотичної комісії. 2 місяці – стільки будуть тривати карантинні обмеження у зазначеному вище населеному пункті за умови відсутності інших випадків захворювання.
Наразі фахівці проводять профілактичні заходи, щоб це унеможливити.
