У громаді на Волині виявили сказ у бродячого кота

На Камінь-Каширщині виявили ще один випадок сказу у бродячого кота
Йдеться про село Гута-Боровенська.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської районної військової адміністрації.

Тварина поводилася агресивно – нанесла укуси та подряпини кільком місцевим жителям. Виявилося, що бродячий кіт – хворий на сказ. Це підтвердили результати лабораторного дослідження, -

25 грудня 2025 року, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік скликав засідання протиепізоотичної комісії. 2 місяці – стільки будуть тривати карантинні обмеження у зазначеному вище населеному пункті за умови відсутності інших випадків захворювання.

Наразі фахівці проводять профілактичні заходи, щоб це унеможливити.

