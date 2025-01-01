У ДТП в Польщі загинула молодь та підлітки з України, серед них - волиняни: що відомо
Сьогодні, 10:44
Унаслідок автомобільної аварії поблизу польського міста Бжег загинули п’ятеро молодих українців.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише Громадське.
За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, унаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.
Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії. Тим часом українські консули перебувають на контакті з родичами загиблих громадян та з місцевими компетентними органами.
Нагадаємо, за даними правоохоронців, напередодні Різдва на перехресті зіткнулися дві автівки. Загинув 59-річний житель Бжега — водій однієї з машин — та ще п’ятеро людей, які їхали в іншій.
Як відомо у тій аварії загинули двоє хлопців з села Солов’ї Сереховичівської громади, що на Волині.
Рідні збирають кошти, щоб повернути тіла загиблих додому.
Допомогти можна за посиланнями:
збір для Михайла та Ірини;
збір для Івана.
