Черги на кордоні : пункти пропуску на Волині працюють у посиленому режимі

Пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" у Волинській області працюють в умовах підвищеного навантаження у звязку з передноворічним пожвавленням руху на кордоні. Після короткочасного спаду одразу після Різдва спостерігається чергове зростання пасажиропотоку, що характерно для святкового періоду.Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Станом на 15:00 27 грудня на виїзд з України в пункті пропуску "Устилуг" очікують 80 легкових автомобілів. Станом на 9:00 у черзі було 70 машин та один автобус. У пункті пропуску "Ягодин" і автобуси, і вантажівки перетинають кордон через "єЧергу".У ДПСУ зазначили, що задня мінімізації черг і пришвидшення оформлення прикордонники збільшили кількість нарядів, задіяли додаткові автоматизовані робочі місця та координують з польською стороною.Прикордонники просять водіїв та подорожніх враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску. Водії можуть відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.Довідково: пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).