Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 29 грудня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 грудня.Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде сніг.Вітер - 6,9 метрів за секунду.Температура повітря - від 0 до -2.Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.Вітер - 6,6 метрів за секунду.Температура повітря - від 0 до -2.Народний прогноз погоди: Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня.