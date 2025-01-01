Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 29 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 грудня.
Про це йдеться у повідомленні центру в соцмережі Фейсбук.
Луцьк
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Ввечері, можливо, пройде сніг.
Вітер - 6,9 метрів за секунду.
Температура повітря - від 0 до -2.
Область
Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сніг.
Вітер - 6,6 метрів за секунду.
Температура повітря - від 0 до -2.
Народний прогноз погоди: Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до 19 січня. Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня.
