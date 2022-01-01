Яка ситуація з електропостачанням у Ковелі
Сьогодні, 11:36
Ситуація в Ковелі з електропостачанням станом на сьогодні залишається складною, попри те, що енергетики працювали безперебійно.
Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Об’єкт критичної інфраструктури, куди вчора, 15 листопада, влучила ворожа ракета - знищений.
"Наразі заживлений частково лише Ковель-2. Поки енергетики не дають гарантій, що світло з’явиться за годину чи дві, але працюють!!! Об‘єкти критичної інфраструктури, продуктові крамниці, працюють на генераторах", - написав Чайка.
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Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Об’єкт критичної інфраструктури, куди вчора, 15 листопада, влучила ворожа ракета - знищений.
"Наразі заживлений частково лише Ковель-2. Поки енергетики не дають гарантій, що світло з’явиться за годину чи дві, але працюють!!! Об‘єкти критичної інфраструктури, продуктові крамниці, працюють на генераторах", - написав Чайка.
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