Яка ситуація з електропостачанням у Ковелі

Яка ситуація з електропостачанням у Ковелі
Ситуація в Ковелі з електропостачанням станом на сьогодні залишається складною, попри те, що енергетики працювали безперебійно.

Про це повідомляє міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Об’єкт критичної інфраструктури, куди вчора, 15 листопада, влучила ворожа ракета - знищений.

"Наразі заживлений частково лише Ковель-2. Поки енергетики не дають гарантій, що світло з’явиться за годину чи дві, але працюють!!! Об‘єкти критичної інфраструктури, продуктові крамниці, працюють на генераторах", - написав Чайка.

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Теги: електропостачання, Ковель
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