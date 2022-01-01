Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень

Луцьк закупить генераторів на 12,5 мільйонів гривень
На придбання генераторів для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури з бюджету виділили 12,5 млн грн.

Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.

Таке рішення депутати ухвалили 30 листопада під час чергової сесії.

Також в місті заготовили орієнтовно 70 тонн палива. Ним користуватимуться на різних комунальних підприємствах. "Як встановимо генератори, будемо виділяти кошти на це додатково”, – зазначив міський голова Ігор Поліщук.

На придбання обладнання для забезпечення населення мобільним зв’язком та Інтернетом збільшили видатки на 500 тис. грн. Ще три мільйони гривень спрямують на купівлю запасних частин для “Луцькводоканал”. Кошти підуть на подолання критичних ситуацій, які можуть трапитись внаслідок відключень електроенергії та стрибків напруги.

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Теги: генератори, Луцьк
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