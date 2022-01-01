«Волиньгаз»: стартував період подачі показників лічильника газу





Передавати вчасно показники лічильників важливо, в першу чергу, для самих споживачів, адже це – запорука точності нарахувань за спожитий газ, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Передати показання лічильників можна такими способами:



1. Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/iO9ZpbQ . В «Особистому кабінеті» можна і відмовитися від паперової платіжки. АТ «Волиньгаз». При відмові від паперових платіжок вдається зменшити використання паперу, а також ресурсів, необхідних для друку квитанцій.



2. Мобільний додаток 104.ua:



- iOS

- Android -



3. Чат-бот «7104ua» у Viber



4. Чат-бот «7104ua» у Telegram



5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.



6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.



7. SMS на короткий номер 7104.



Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні й мають десять цифр.



АТ «Волиньгаз» наголошує, що фотофіксація показників – гарантія точності обліку газу! Візит контролера газової компанії до споживача для перевірки даних лічильника – це обов’язкова процедура, яка проводиться кожні пів року.



Диджиталізовані інспектори «Волиньгазу» ще з початку 2021 року використовують мобільний додаток «104.ua Контролери», розроблений для точності обліку споживання газу клієнтами.

За допомогою цього додатку контролер миттєво проводить фотофіксацію показань. Дані автоматично опрацьовуються і зберігаються в системі.



Контрольне зняття показань лічильників раз на пів року та їхня фотофіксація дозволяють уникнути будь-яких розбіжностей та непорозумінь в нарахуваннях.



Звертаємо увагу, що клієнт зобов’язаний допустити контролера до лічильника для зняття показань. Водночас на вимогу споживача, контролер має пред’явити службове посвідчення. Звертаємося до волинян із проханням не перешкоджати газовим контролерам фіксувати показання лічильника та з розумінням ставитися до необхідності звірки даних.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, нагадує передачу показання лічильника газу з 1 по 5 грудня.Передавати вчасно показники лічильників важливо, в першу чергу, для самих споживачів, адже це – запорука точності нарахувань за спожитий газ, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Передати показання лічильників можна такими способами:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/iO9ZpbQ . В «Особистому кабінеті» можна і відмовитися від паперової платіжки. АТ «Волиньгаз». При відмові від паперових платіжок вдається зменшити використання паперу, а також ресурсів, необхідних для друку квитанцій.2. Мобільний додаток 104.ua:- iOS http://surl.li/bcptr - Android - http://surl.li/bcptv 3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot 5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.6. За номером телефону контакт-центру — (0332) 280-104, (067) 33 39 104.7. SMS на короткий номер 7104.Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні й мають десять цифр.АТ «Волиньгаз» наголошує, що фотофіксація показників – гарантія точності обліку газу! Візит контролера газової компанії до споживача для перевірки даних лічильника – це обов’язкова процедура, яка проводиться кожні пів року.Диджиталізовані інспектори «Волиньгазу» ще з початку 2021 року використовують мобільний додаток «104.ua Контролери», розроблений для точності обліку споживання газу клієнтами.За допомогою цього додатку контролер миттєво проводить фотофіксацію показань. Дані автоматично опрацьовуються і зберігаються в системі.Контрольне зняття показань лічильників раз на пів року та їхня фотофіксація дозволяють уникнути будь-яких розбіжностей та непорозумінь в нарахуваннях.Звертаємо увагу, що клієнт зобов’язаний допустити контролера до лічильника для зняття показань. Водночас на вимогу споживача, контролер має пред’явити службове посвідчення. Звертаємося до волинян із проханням не перешкоджати газовим контролерам фіксувати показання лічильника та з розумінням ставитися до необхідності звірки даних.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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