У лікарні від поранень помер захисник з Волині Володимир Яценюк

У лікарні від поранень помер захисник з Волині Володимир Яценюк
Помер воїн з села Будки Маневицької громади Володимир Леонідович Яценюк.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення захищав свою країну від ненависних ворогів. Після контузій та поранень він перебував на лікуванні, та, на жаль, життя воїна обірвалося.

У нього залишилася дружина і 3 дітей.

Кортеж із тілом Володимира сьогодні о 12 год. 30 хв. вирушить від ЦРЛ через вулицю Незалежності до автостанції, через вул. Луцькій до лісництва.в Маневичах. Далі маршрут проляже через села Кам'януха, Рудка до рідного дому в с.Будки.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Яценюк, Будки, загинув, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»
Сьогодні, 12:10
У ГУР відповіли, чи можна священників МП обміняти на військових
Сьогодні, 11:57
У лікарні від поранень помер захисник з Волині Володимир Яценюк
Сьогодні, 11:42
Збив велосипедистку та втік: поліція встановила особу водія
Сьогодні, 11:30
У Луцьку водійка злетіла з дороги й врізалася у дерево
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп На Харківщині загинув майор з Волині Олег Митошоп
27 листопад, 21:30
Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха Війна із Росією забрала життя ще одного волинянина Андрія Кінаха
26 листопад, 16:33
Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика Війна забрала життя волинського військового Валерія Ющика
20 листопад, 23:00
На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко На Донбасі загинув військовий з Луцька Віктор Анченко
19 листопад, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки підприємств на Волині припинили та розпочали діяльність цього року
Сьогодні, 13:00
 0
У Білорусі готують підрозділи танкової армії РФ, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 12:52
 0
Волинська митниця за листопад перерахувала до держбюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень
Сьогодні, 12:45
 0
Перевіряли на поліграфі: СБУ провела обшуки в жіночому монастирі УПЦ МП на Закарпатті. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
З полігону в Білорусі під Барановичами втекли кілька російських солдатів, – «Гаюн»
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8