У лікарні від поранень помер захисник з Волині Володимир Яценюк
Сьогодні, 11:42
Помер воїн з села Будки Маневицької громади Володимир Леонідович Яценюк.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення захищав свою країну від ненависних ворогів. Після контузій та поранень він перебував на лікуванні, та, на жаль, життя воїна обірвалося.
У нього залишилася дружина і 3 дітей.
Кортеж із тілом Володимира сьогодні о 12 год. 30 хв. вирушить від ЦРЛ через вулицю Незалежності до автостанції, через вул. Луцькій до лісництва.в Маневичах. Далі маршрут проляже через села Кам'януха, Рудка до рідного дому в с.Будки.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення захищав свою країну від ненависних ворогів. Після контузій та поранень він перебував на лікуванні, та, на жаль, життя воїна обірвалося.
У нього залишилася дружина і 3 дітей.
Кортеж із тілом Володимира сьогодні о 12 год. 30 хв. вирушить від ЦРЛ через вулицю Незалежності до автостанції, через вул. Луцькій до лісництва.в Маневичах. Далі маршрут проляже через села Кам'януха, Рудка до рідного дому в с.Будки.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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