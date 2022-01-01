У лікарні від поранень помер захисник з Волині Володимир Яценюк

Володимир Леонідович Яценюк.



Про це



Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення захищав свою країну від ненависних ворогів. Після контузій та поранень він перебував на лікуванні, та, на жаль, життя воїна обірвалося.



У нього залишилася дружина і 3 дітей.



Кортеж із тілом Володимира сьогодні о 12 год. 30 хв. вирушить від ЦРЛ через вулицю Незалежності до автостанції, через вул. Луцькій до лісництва.в Маневичах. Далі маршрут проляже через села Кам'януха, Рудка до рідного дому в с.Будки.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер воїн з села Будки Маневицької громадиПро це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.Військовий з перших днів повномасштабного вторгнення захищав свою країну від ненависних ворогів. Після контузій та поранень він перебував на лікуванні, та, на жаль, життя воїна обірвалося.У нього залишилася дружина і 3 дітей.Кортеж із тілом Володимира сьогодні о 12 год. 30 хв. вирушить від ЦРЛ через вулицю Незалежності до автостанції, через вул. Луцькій до лісництва.в Маневичах. Далі маршрут проляже через села Кам'януха, Рудка до рідного дому в с.Будки.

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