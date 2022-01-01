Скільки підприємств на Волині припинили та розпочали діяльність цього року





Про це розповів Андрій Собуцький.



Водночас припинили свою діяльність 130 юросіб. Торік таких було 327.



За даними податківців, з 1 березня в області зареєструвалося також 3 767 фізичних осіб-підприємців, що на 663 менше, ніж за такий самий період минулого року. Ліквідували фізичну особу підприємця 2 176 волинян.



Серед найпопулярніших видів діяльності новостворених юросіб: надання соцдопомоги без забезпечення проживання, гуртова торгівля, діяльність громадських організацій, сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг, – говорить Андрій Собуцький.



Фізичні особи-підприємці розпочали такі види діяльності, як роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, наземний і трубопровідний транспорт, комп’ютерне програмування, надання інформаційних послуг, діяльність і забезпечення стравами та напоями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за вісім місяців повномасштабної війни розпочали підприємницьку діяльність 645 юридичних осіб. Це на 157 менше, ніж торік.Про це розповів Суспільному завідувач сектору інформації Головного управління державної податкової служби областіВодночас припинили свою діяльність 130 юросіб. Торік таких було 327.За даними податківців, з 1 березня в області зареєструвалося також 3 767 фізичних осіб-підприємців, що на 663 менше, ніж за такий самий період минулого року. Ліквідували фізичну особу підприємця 2 176 волинян.Серед найпопулярніших видів діяльності новостворених юросіб: надання соцдопомоги без забезпечення проживання, гуртова торгівля, діяльність громадських організацій, сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг, – говорить Андрій Собуцький.Фізичні особи-підприємці розпочали такі види діяльності, як роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, наземний і трубопровідний транспорт, комп’ютерне програмування, надання інформаційних послуг, діяльність і забезпечення стравами та напоями.

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