Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
Сьогодні, 13:28
Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.
Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.
"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.
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Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.
"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.
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