Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО





Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.



Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.



"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.Про це написав голова ОВАВін подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості."Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.

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