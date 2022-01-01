Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО

Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.

Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.

Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.

"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.
Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО

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Теги: буржуйки, Волинь
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