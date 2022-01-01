Співпрацювала з окупантами: на Волині чиновниці з Донеччини повідомили про підозру в державній зраді
Сьогодні, 14:51
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області заочно повідомили жительці міста Волноваха Донецької області про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка, яка до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну обіймала посаду у Волноваській районній раді, зрадила Присязі посадової особи місцевого самоврядування, перейшла на бік ворога в період збройного конфлікту та добровільно поступила на службу до незаконного органу влади окупаційної адміністрації держави-агресора - «адміністрації Волноваського району Донецької Народної Республіки».
Обіймаючи посаду «начальника відділу адміністрації», вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.
Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади РФ та ідей «руского міра», посадовиця брала участь у мітингах та святкуваннях з нагоди державних російських свят, за інформаційної підтримки проросійських ЗМІ, згідно з функціональними обов’язками, проводила «перевірочні та контрольні заходи».
Наразі щодо так званої начальниці відділу ініціюється одержання судового дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (inabsentia) у відсутності самої підозрюваної.
Розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка, яка до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну обіймала посаду у Волноваській районній раді, зрадила Присязі посадової особи місцевого самоврядування, перейшла на бік ворога в період збройного конфлікту та добровільно поступила на службу до незаконного органу влади окупаційної адміністрації держави-агресора - «адміністрації Волноваського району Донецької Народної Республіки».
Обіймаючи посаду «начальника відділу адміністрації», вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.
Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади РФ та ідей «руского міра», посадовиця брала участь у мітингах та святкуваннях з нагоди державних російських свят, за інформаційної підтримки проросійських ЗМІ, згідно з функціональними обов’язками, проводила «перевірочні та контрольні заходи».
Наразі щодо так званої начальниці відділу ініціюється одержання судового дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (inabsentia) у відсутності самої підозрюваної.
Розслідування триває.
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