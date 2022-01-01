В Офісі президента озвучили незворотні втрати армії РФ
Сьогодні, 15:14
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 200 тисяч військовослужбовців.
Про це пише УНІАН.
Мова йде про незворотні втрати - це вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками, розповів голова Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух".
"За нашими даними, які дають Генеральний штаб та Головне управління розвідки Міноборони, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра, безумовно, округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000", - розповів він.
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Про це пише УНІАН.
Мова йде про незворотні втрати - це вбиті, зниклі безвісти, полонені, тяжко поранені та люди з ампутованими кінцівками, розповів голова Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі програми "Воздух".
"За нашими даними, які дають Генеральний штаб та Головне управління розвідки Міноборони, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра, безумовно, округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000", - розповів він.
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