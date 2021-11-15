За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
Сьогодні, 15:49
Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper.
Це означає, що зараз Росія окуповує близько 16,66% території України.
Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України, ніж на кінець жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper.
Це означає, що зараз Росія окуповує близько 16,66% території України.
Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України, ніж на кінець жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
Сьогодні, 15:49
Священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли «русскій мір», повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 15:38
В Офісі президента озвучили незворотні втрати армії РФ
Сьогодні, 15:14
Сьогодні мав би відзначати 30-річчя: Луцьк попрощався із полеглим Героєм Іваном Газюком
Сьогодні, 15:00
Співпрацювала з окупантами: на Волині чиновниці з Донеччини повідомили про підозру в державній зраді
Сьогодні, 14:51
Медіа