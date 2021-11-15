За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів





Про це повідомляє



Це означає, що зараз Росія окуповує близько 16,66% території України.



Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України, ніж на кінець жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper.Це означає, що зараз Росія окуповує близько 16,66% території України.Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України, ніж на кінець жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію