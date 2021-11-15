За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів

За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper.

Це означає, що зараз Росія окуповує близько 16,66% території України.

Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України, ніж на кінець жовтня.
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів

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Теги: листопад, звільнення території
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