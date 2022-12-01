З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести «Кинджали»
Сьогодні, 16:20
Три російські винищувачі Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал", відлітають з території Білорусі до Росії.
Про це пише УП з посиланням на моніторингову групу Беларускі Гаюн.
За інформацією моніторингової групи, три Міг-31К ПКС Росії з бортовими номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 відлітають із Білорусі на аеродром "Саваслейка", що розташований у Нижегородській області РФ.
Як повідомляє Беларускі Гаюн, там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УП з посиланням на моніторингову групу Беларускі Гаюн.
За інформацією моніторингової групи, три Міг-31К ПКС Росії з бортовими номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 відлітають із Білорусі на аеродром "Саваслейка", що розташований у Нижегородській області РФ.
Як повідомляє Беларускі Гаюн, там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести «Кинджали»
Сьогодні, 16:20
Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Медіа