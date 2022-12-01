З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести «Кинджали»





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За інформацією моніторингової групи, три Міг-31К ПКС Росії з бортовими номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333 відлітають із Білорусі на аеродром "Саваслейка", що розташований у Нижегородській області РФ.



Як повідомляє Беларускі Гаюн, там розташована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони Росії.

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