Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО

Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО
Орденами «За мужність» ІІІ ступеня, згідно указів Президента, посмертно нагороджені волинські військовослужбовці Віталій Шуба, Євген Матвєєв, Олександр Іванюк, які загинули під час виконання бойових завдань у Маріуполі у березні цього року.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Державні відзнаки сьогодні спільно із військовим командуванням вручили рідним загиблих Героїв: мамі Наталії Шубі, дружині Надії Матвєєвій та сестрі Марії Баричук.

"Жодні слова не зможуть повернути рідним втрачене. Син, брат, чоловік – це завжди опора, підтримка, захисник. Лишилася лише пам’ять та біль, який, сподіваюся, колись вщухне", - написав Погуляйко.


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Теги: посмертні нагороди, Луцьк, Волинь, захисники Маріуполя
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