Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Орденами «За мужність» ІІІ ступеня, згідно указів Президента, посмертно нагороджені волинські військовослужбовці Віталій Шуба, Євген Матвєєв, Олександр Іванюк, які загинули під час виконання бойових завдань у Маріуполі у березні цього року.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Державні відзнаки сьогодні спільно із військовим командуванням вручили рідним загиблих Героїв: мамі Наталії Шубі, дружині Надії Матвєєвій та сестрі Марії Баричук.
"Жодні слова не зможуть повернути рідним втрачене. Син, брат, чоловік – це завжди опора, підтримка, захисник. Лишилася лише пам’ять та біль, який, сподіваюся, колись вщухне", - написав Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Державні відзнаки сьогодні спільно із військовим командуванням вручили рідним загиблих Героїв: мамі Наталії Шубі, дружині Надії Матвєєвій та сестрі Марії Баричук.
"Жодні слова не зможуть повернути рідним втрачене. Син, брат, чоловік – це завжди опора, підтримка, захисник. Лишилася лише пам’ять та біль, який, сподіваюся, колись вщухне", - написав Погуляйко.
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