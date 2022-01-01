Рідні волинських загиблих захисників Маріуполя отримали ордени. ФОТО

Віталій Шуба, Євген Матвєєв, Олександр Іванюк, які загинули під час виконання бойових завдань у Маріуполі у березні цього року.



Про це Юрій Погуляйко.



Державні відзнаки сьогодні спільно із військовим командуванням вручили рідним загиблих Героїв: мамі Наталії Шубі, дружині Надії Матвєєвій та сестрі Марії Баричук.



"Жодні слова не зможуть повернути рідним втрачене. Син, брат, чоловік – це завжди опора, підтримка, захисник. Лишилася лише пам’ять та біль, який, сподіваюся, колись вщухне", - написав Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденами «За мужність» ІІІ ступеня, згідно указів Президента, посмертно нагороджені волинські військовослужбовці, які загинули під час виконання бойових завдань у Маріуполі у березні цього року.Про це повідомив голова Волинської ОВАДержавні відзнаки сьогодні спільно із військовим командуванням вручили рідним загиблих Героїв: мамі, дружиніта сестрі"Жодні слова не зможуть повернути рідним втрачене. Син, брат, чоловік – це завжди опора, підтримка, захисник. Лишилася лише пам’ять та біль, який, сподіваюся, колись вщухне", - написав Погуляйко.

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