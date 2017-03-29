Уся прикордонна зона на Волині – повністю замінована. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
Волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції та мінувати територію вздовж українсько-білоруського кордону.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Днями вздовж українсько-білоруського кордону на Волині облаштували систему мінно-вибухових загороджень.
Так потужно готується Волинь до ймовірного наступу ворога з території Білорусі. Уся прикордонна зона – повністю замінована.
Почали мінувати кордон з Білоруссю, кажуть бійці, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім щодня волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції. Нещодавно замінували чергову ділянку території.
Мінери кажуть: працювати з вибухівкою, звісно, небезпечно, але в умілих руках це та зброя, яка здатна зупинити ворога та дати йому зрозуміти, що сюди йому краще не сунутись.
Деталі – у відео.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Днями вздовж українсько-білоруського кордону на Волині облаштували систему мінно-вибухових загороджень.
Так потужно готується Волинь до ймовірного наступу ворога з території Білорусі. Уся прикордонна зона – повністю замінована.
Почали мінувати кордон з Білоруссю, кажуть бійці, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім щодня волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції. Нещодавно замінували чергову ділянку території.
Мінери кажуть: працювати з вибухівкою, звісно, небезпечно, але в умілих руках це та зброя, яка здатна зупинити ворога та дати йому зрозуміти, що сюди йому краще не сунутись.
Деталі – у відео.