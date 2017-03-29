Уся прикордонна зона на Волині – повністю замінована. ВІДЕО

Уся прикордонна зона на Волині – повністю замінована. ВІДЕО
Волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції та мінувати територію вздовж українсько-білоруського кордону.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Днями вздовж українсько-білоруського кордону на Волині облаштували систему мінно-вибухових загороджень.

Так потужно готується Волинь до ймовірного наступу ворога з території Білорусі. Уся прикордонна зона – повністю замінована.

Почали мінувати кордон з Білоруссю, кажуть бійці, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім щодня волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції. Нещодавно замінували чергову ділянку території.

Мінери кажуть: працювати з вибухівкою, звісно, небезпечно, але в умілих руках це та зброя, яка здатна зупинити ворога та дати йому зрозуміти, що сюди йому краще не сунутись.

Деталі – у відео.