У Луцьку громадянину Росії не надали дозвіл на землю

У Луцьку громадянину Росії не надали дозвіл на землю
До Луцької міської ради звернувся громадянин Російської Федерації Сергій Дем’яненко з клопотанням на розроблення проекту землеустрою на відведення земельної ділянки на вулиці Грекова, 14, орієнтовною площею 0,07 гектара.

Відповідне рішення розглянули на черговому сесійному засіданні Луцької міськради 30 листопада, пише ВСН.

Чоловік має договір купівлі-продажу цієї ділянки з житловим будинком ще від 2001 року, а також йому видали посвідку на постійне проживання у 2020-у році відповідно до урядової постанови про захист націнтересів за майбутніми позовами Україна у зв’язку з військовою агресією РФ.

Рішення про надання чоловіку дозволу депутати не підтримали.

«Ми воюємо з Росією, а тут громадянин РФ подає таке звернення. Можливо формально там все правильно, але коли інші країни накладають санкції на Росію, ми не можемо дозволити собі такі кроки. Якщо людина живе тут тривалий час, то вона повинна прийняти українське громадянство, прийти до сесійної зали й розказати, чий Крим, хто такий Путін і лише тоді здавати документи», - зазначив депутат Андрій Лучик.

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Теги: дозвіл на землю, росіянин, Луцьк
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