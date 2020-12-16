У ліцеї на Волині встановлять тривожну кнопку





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Тривожну кнопку встановлять в школі для того, щоб у разі небезпеки можна було викликати наряд поліції, який в найкоротші терміни прибуде на місце виклику. Про це йшлося під час чергової сесії селищної ради, яка відбулася 28-го листопада.



А напередодні це питання обговорили під час постійних комісій. Тоді начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Алла Наумук зазначила, що основна мета встановлення цієї тривожної кнопки — підвищити безпеку педагогів та учнів.



За її словами, сигнал про спрацювання кнопки надходитиме на пульт централізованого спостереження місцевого відділення поліції. До п’яти хвилин – час необхідний правоохоронцям для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки.



Алла Наумук зауважила, що обладнати навчальні заклади тривожними кнопками – ідея Кабінету Міністрів. Там надали такі рекомендації усім військовим адміністраціям країни. У Волинській області цю ідею вирішили підтримати.



“У нас була рекомендація від Міністерства освіти ще до початку нового навчального року встановити в навчальних закладах системи відеоспостереження, або тривожні кнопки, або ж охоронні системи. До того ж ми регулярно отримуємо листи від Національної поліції з такою ж вимогою.



У школі №1 є відеоспостереження. А в ліцеї №2 ми вирішили встановити тривожну кнопку. Це для безпеки дітей і дотримання правопорядку”, – повідомила головна освітянка громади.



Для встановлення кнопки тривожної сигналізації в ліцеї №2 імені Юрія Лелюкова з місцевого бюджету виділили 7 тисяч гривень. Депутати погодили таке рішення більшістю голосів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничівському ліцеї №2 імені Юрія Лелюкова встановлять так звану тривожну кнопку для виклику поліції охорони.Про це пише БУГ Тривожну кнопку встановлять в школі для того, щоб у разі небезпеки можна було викликати наряд поліції, який в найкоротші терміни прибуде на місце виклику. Про це йшлося під час чергової сесії селищної ради, яка відбулася 28-го листопада.А напередодні це питання обговорили під час постійних комісій. Тоді начальниця відділу освіти, культури, молоді та спортузазначила, що основна мета встановлення цієї тривожної кнопки — підвищити безпеку педагогів та учнів.За її словами, сигнал про спрацювання кнопки надходитиме на пульт централізованого спостереження місцевого відділення поліції. До п’яти хвилин – час необхідний правоохоронцям для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки.Алла Наумук зауважила, що обладнати навчальні заклади тривожними кнопками – ідея Кабінету Міністрів. Там надали такі рекомендації усім військовим адміністраціям країни. У Волинській області цю ідею вирішили підтримати.“У нас була рекомендація від Міністерства освіти ще до початку нового навчального року встановити в навчальних закладах системи відеоспостереження, або тривожні кнопки, або ж охоронні системи. До того ж ми регулярно отримуємо листи від Національної поліції з такою ж вимогою.У школі №1 є відеоспостереження. А в ліцеї №2 ми вирішили встановити тривожну кнопку. Це для безпеки дітей і дотримання правопорядку”, – повідомила головна освітянка громади.Для встановлення кнопки тривожної сигналізації в ліцеї №2 імені Юрія Лелюкова з місцевого бюджету виділили 7 тисяч гривень. Депутати погодили таке рішення більшістю голосів.

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