Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні
Сьогодні, 21:30
Чоловік, якого збило авто у Луцьку 30 листопада, помер у лікарні.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції, пише "Конкурент".
ДТП трапилася 30 листопада близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній. 38-річний водій автомобіля Citroen наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину. Постраждалого забрали у лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП.
Обставини аварії встановить слідство. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.
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Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції, пише "Конкурент".
ДТП трапилася 30 листопада близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній. 38-річний водій автомобіля Citroen наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину. Постраждалого забрали у лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП.
Обставини аварії встановить слідство. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.
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