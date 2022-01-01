Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні





Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції,



ДТП трапилася 30 листопада близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній. 38-річний водій автомобіля Citroen



Обставини аварії встановить слідство. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік, якого збило авто у Луцьку 30 листопада, помер у лікарні.Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції, пише "Конкурент".ДТП трапилася 30 листопада близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній. 38-річний водій автомобіля Citroen наїхав на пішохода , який переходив проїжджу частину. Постраждалого забрали у лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП.Обставини аварії встановить слідство. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

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