Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні

Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні
Чоловік, якого збило авто у Луцьку 30 листопада, помер у лікарні.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції, пише "Конкурент".

ДТП трапилася 30 листопада близько 17 години у Луцьку на вулиці Набережній. 38-річний водій автомобіля Citroen наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину. Постраждалого забрали у лікарню. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького РУП.

Обставини аварії встановить слідство. Відомості внесені в ЄРДР за ч.2 ст.286 ККУ.

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Теги: ДТП, Луцьк, Набережна, смерть
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