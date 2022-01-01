Україна повернула з полону ще 50 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 1 грудня
Сьогодні, 23:10
Українці та українки навчилися радіти дрібницям та усміхатися, як би складно не було. Тож у незламної нації добрі новини є щодня!
Сьогодні, 1 грудня, ми писали про таке:
Німеччина хоче передати Україні більше установок Gepard
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак.
"Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт у середу в Берліні.
Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.
Волинські громади отримали 2 мільйони від власників елітних автівок
На Волині власники вартісних автомобілів впродовж десяти місяців 2022 року сплатили до місцевих бюджетів майже 2 мільйони гривень транспортного податку.
Із загальної суми надходжень 858 тисяч гривень транспортного податку надійшло до бюджету Луцька, – повідомили у ДПС у Волинській області.
НАТО планує інвестувати в радянську техніку, яка є на озброєнні ЗСУ
Північноатлантичний союз планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовують в Україні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США хочуть "розглянути всі варіанти" й бути впевненими, що Україна отримує все, що потрібно, щоб бути ефективною. Блінкен зазначив, що частину допомоги спрямовують на системи радянської доби, які є на озброєнні Збройних сил України.
Втрати Росії у війні складають понад 89 тисяч вояків
З початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:
особового складу - близько 89440 (+560) осіб,
танків - 2915 (+1) од.
бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,
артилерійських систем - 1904 (+2) од.,
РСЗВ - 395 (+0) од.
засобів ППО - 210 (+й) од.,
літаків - 280 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,
спеціальної техніки - 163 (+0).
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Медичні заклади Волині отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.
Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink.
Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.
Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.
"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.
Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.
Про це повідомляє голова ОПУ Андрій Єрмак.
Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
Двоє волинян повернулися додому з російського полону
Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні, а також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
"Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
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Сьогодні, 1 грудня, ми писали про таке:
Німеччина хоче передати Україні більше установок Gepard
Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак.
"Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт у середу в Берліні.
Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.
Волинські громади отримали 2 мільйони від власників елітних автівок
На Волині власники вартісних автомобілів впродовж десяти місяців 2022 року сплатили до місцевих бюджетів майже 2 мільйони гривень транспортного податку.
Із загальної суми надходжень 858 тисяч гривень транспортного податку надійшло до бюджету Луцька, – повідомили у ДПС у Волинській області.
НАТО планує інвестувати в радянську техніку, яка є на озброєнні ЗСУ
Північноатлантичний союз планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовують в Україні.
Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США хочуть "розглянути всі варіанти" й бути впевненими, що Україна отримує все, що потрібно, щоб бути ефективною. Блінкен зазначив, що частину допомоги спрямовують на системи радянської доби, які є на озброєнні Збройних сил України.
Втрати Росії у війні складають понад 89 тисяч вояків
З початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:
особового складу - близько 89440 (+560) осіб,
танків - 2915 (+1) од.
бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,
артилерійських систем - 1904 (+2) од.,
РСЗВ - 395 (+0) од.
засобів ППО - 210 (+й) од.,
літаків - 280 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),
крилатих ракет - 531 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,
спеціальної техніки - 163 (+0).
Волинські медики отримали Starlink. ФОТО
Медичні заклади Волині отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.
Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink.
Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.
Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Він подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості.
"Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних кілометрів
Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.
Україна повернула 50 захисників з російського полону. ФОТО
У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.
Про це повідомляє голова ОПУ Андрій Єрмак.
Додому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.
Двоє волинян повернулися додому з російського полону
Це Віктор Яценюк з Ковельського району, який з вересня перебував у полоні, а також Петро Клиш з Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим.
"Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected]gmail.com або за телефоном 050-505-20-30.
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