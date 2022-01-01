Україна повернула з полону ще 50 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 1 грудня

Українці та українки навчилися радіти дрібницям та усміхатися, як би складно не було. Тож у незламної нації добрі новини є щодня!Сьогодні,, ми писали про таке:Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак."Канцлеру розмові з президентом Українидав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар урядуу середу в Берліні.Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.На Волині власники вартісних автомобілів впродовж десяти місяців 2022 року сплатили до місцевих бюджетів майже 2 мільйони гривень транспортного податку.Із загальної суми надходжень 858 тисяч гривень транспортного податку надійшло до бюджету Луцька, – повідомили у ДПС у Волинській області.Північноатлантичний союз планує інвестувати у системи озброєнь радянської доби, які використовують в Україні.Держсекретар СШАсказав, що США хочуть "розглянути всі варіанти" й бути впевненими, що Україна отримує все, що потрібно, щоб бути ефективною. Блінкен зазначив, що частину допомоги спрямовують на системи радянської доби, які є на озброєнні Збройних сил України.З початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів. Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:особового складу - близько 89440 (+560) осіб,танків - 2915 (+1) од.бойових броньованих машин - 5877 (+5) од.,артилерійських систем - 1904 (+2) од.,РСЗВ - 395 (+0) од.засобів ППО - 210 (+й) од.,літаків - 280 (+0) од.,вертольотів - 261 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0),крилатих ракет - 531 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4441 (+12) од.,спеціальної техніки - 163 (+0).Медичні заклади Волині отримали станції супутникового інтернету Starlink від американської компанії SpaceX.Тепер, за сприяння Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» екстрена медична допомога Волині забезпечена інтернет зв’язком за допомогою системи Starlink.Нещодавно Волинь отримала звернення від військових щодо засобів обігріву. Сьогодні, 1 грудня, вже передали партію пічок-буржуйок на лінію фронту.Про це написав голова ОВАВін подякував керівництву та працівникам одного з підприємств області, що виконали замовлення у відмінній якості."Впевнений, що не підведуть. Нехай служать нашим воїнам на користь. Тепла їм та Перемоги!" - написав Погуляйко.Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.У четвер, 1 грудня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. 50 українців тепер вдома.Про це повідомляє голова ОПУДодому повертаються оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені, що були в Оленівці, поранені, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.Цез Ковельського району, який з вересня перебував у полоні, а такожз Камінь-Каширського району, який вважався безвісти зниклим."Дякуємо за захист та бажаємо швидкої зустрічі з рідними", - написав голова ОВА