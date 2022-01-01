Де на Волині завтра, 2 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ





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«Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається», - йдеться у дописі.



Ситуація, зауважують, динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.



Наразі, додають, «Волиньобленерго» здійснює максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.



«Нагадуємо про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень», - зазначають у «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 грудня на Волині застосовуватимуть стабілізаційні вимкнення електроенергії.Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».«Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається», - йдеться у дописі.Ситуація, зауважують, динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.Наразі, додають, «Волиньобленерго» здійснює максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.«Нагадуємо про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень», - зазначають у «Волиньобленерго».

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