План РФ із захоплення України: втеча керівництва держави, зрада ЗСУ та масові страти патріотів, – британські аналітики





Аналітична доповідь опублікована на сайті Інституту, повідомляє



Її автори вважають, що Кремль планував завершити активну фазу вторгнення протягом 10 днів - на той момент мав бути взятий Київ. Повністю окупувати Україну росіяни планували до серпня 2022 року.



Для цього РФ на початку вторгнення створила на півночі від Києва угруповання, яке мало перед силами ЗСУ на цьому напрямі перевагу близько 12:1. Але все одно не змогла реалізувати перевагу.



План ігнорував можливість жорстких дій ЗСУ у відповідь і виявився повністю непридатним, коли російські сили зустріли рішучий опір.



Росіяни розраховували, що українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а командування ЗСУ зрадить присязі на вірність українському народові.



Зокрема, у перші дні вторгнення більшість генералів України отримали особисті повідомлення від російських воєначальників із закликом здатися і запевненнями, що Росія нібито "не має наміру завдавати Україні жодної шкоди". Повідомлення аналогічного змісту, надіслані з анонімних телефонних номерів, отримали майже всі старші офіцери ЗСУ.



Росіяни планували захопити або стратити людей, причетних до Революції Гідності 2014 року.



Цивільне населення вони планували піддати процесу фільтрації та поділити на чотири основні категорії:



непримиренні, які підлягають фізичній ліквідації;



нелояльно налаштовані, яких можна переконати чи залякати;



нейтральні, яких можна схилити до співпраці;



повністю лояльні, готові співпрацювати.



Аналітики вказують, що ФСБ проводила із залученням частин ВДВ навчання із захоплення або знищення "вкрай нелояльних".



"Помірно нелояльних" планували виявляти через поквартирні обходи і потім "обробляти" у фільтраційних таборах із залученням контррозвідки. Частину нелояльних планувалося депортувати до Росії, частину - використати для контролю за підпільним опором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британський Королівський об’єднаний інститут збройних сил (Royal United Services Institute) оприлюднив план, за яким росіяни розраховували захопити Україну протягом 10 днів.Аналітична доповідь опублікована на сайті Інституту, повідомляє Цензор.НЕТ Її автори вважають, що Кремль планував завершити активну фазу вторгнення протягом 10 днів - на той момент мав бути взятий Київ. Повністю окупувати Україну росіяни планували до серпня 2022 року.Для цього РФ на початку вторгнення створила на півночі від Києва угруповання, яке мало перед силами ЗСУ на цьому напрямі перевагу близько 12:1. Але все одно не змогла реалізувати перевагу.План ігнорував можливість жорстких дій ЗСУ у відповідь і виявився повністю непридатним, коли російські сили зустріли рішучий опір.Росіяни розраховували, що українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а командування ЗСУ зрадить присязі на вірність українському народові.Зокрема, у перші дні вторгнення більшість генералів України отримали особисті повідомлення від російських воєначальників із закликом здатися і запевненнями, що Росія нібито "не має наміру завдавати Україні жодної шкоди". Повідомлення аналогічного змісту, надіслані з анонімних телефонних номерів, отримали майже всі старші офіцери ЗСУ.Росіяни планували захопити або стратити людей, причетних до Революції Гідності 2014 року.Цивільне населення вони планували піддати процесу фільтрації та поділити на чотири основні категорії:непримиренні, які підлягають фізичній ліквідації;нелояльно налаштовані, яких можна переконати чи залякати;нейтральні, яких можна схилити до співпраці;повністю лояльні, готові співпрацювати.Аналітики вказують, що ФСБ проводила із залученням частин ВДВ навчання із захоплення або знищення "вкрай нелояльних"."Помірно нелояльних" планували виявляти через поквартирні обходи і потім "обробляти" у фільтраційних таборах із залученням контррозвідки. Частину нелояльних планувалося депортувати до Росії, частину - використати для контролю за підпільним опором.

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