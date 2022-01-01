СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України
Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ України.

Зокрема йдеться про:

▪️ Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

▪️ Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

▪️ Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

▪️ Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

▪️ Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, храми
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