У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк





Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише



Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених.



"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він.



Подоляк додав, що втрат через поранення більше.



"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.



Після публікації ролику з фон дер Ляєн із озвученими втратами цей твітт видалили, а згодом опублікували новий, де кількості уже не було. Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових.



"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.



Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник нагадав, що дані про втрати військових є закритими.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими.Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише LB.ua Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених."Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він.Подоляк додав, що втрат через поранення більше."Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.Після публікації ролику з фон дер Ляєн із озвученими втратами цей твітт видалили, а згодом опублікували новий, де кількості уже не було. Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових."Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУнагадав, що дані про втрати військових є закритими.Нагадаємо, що Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк

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