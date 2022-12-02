У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк

У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк
Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими.

Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише LB.ua.

Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених.

"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він.

Подоляк додав, що втрат через поранення більше.

"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.

Після публікації ролику з фон дер Ляєн із озвученими втратами цей твітт видалили, а згодом опублікували новий, де кількості уже не було. Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових.

"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник нагадав, що дані про втрати військових є закритими.

Нагадаємо, що Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк.


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Теги: Росія, Україна, війна
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