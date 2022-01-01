Понад 90 тисяч окупантів: втрати Росії у загарбницькій війні





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 916 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,

артилерійських систем – 1 905 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 916 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,артилерійських систем – 1 905 (+1) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 280 (+0) од,гелікоптерів – 262 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,спеціальної техніки ‒ 163 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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