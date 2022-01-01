Понад 90 тисяч окупантів: втрати Росії у загарбницькій війні
Сьогодні, 09:10
Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 916 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 262 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 916 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 262 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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