У громаді на Волині створили добровільну пожежну команду

Вони не стали чекати кращих часів, а вибрали, напевно, найскладніший момент, аби створити добровільну пожежну команду. Йдеться про пожежників-добровольців Поромівської громади на Волині.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.Територія громади межує з Польщею, чимало жителів неодноразово бували в сусідній країні, бачили, як діє добровільне пожежництво там. Маючи позитивний досвід, прагнули відтворити його в себе.З початком повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю волонтерство, зокрема й у пожежній справі, набуло нових сенсів.Тож, ще навесні 25 жителів громади записалися у добровольці."Для потреб пожежної команди виділили недіюче приміщення котельні на території школи, завдяки волонтерам та друзям-полякам вдалося отримати пожежний автомобіль, первинні засоби пожежогасіння, бойовий одяг та спорядження", - розповідає голова громадиЗа декілька місяців функціонування команда уже засвідчила свою ефективність - добровольці успішно приборкали декілька пожеж виключно власними силами.Позатим саме завдяки добровольцям на місцях вдається стримати розповсюдження пожежі до прибуття професійних рятувальників, на доїзд яких від найближчого підрозділу ДСНС до окремих населених пунктів Поромівської громади потрібно 15-20 хвилин. А за цей час безконтрольна стихія може завдати значної шкоди."Матеріальне забезпечення добровольців у Поромові достатнє для їх успішного функціонування не тільки щодо гасіння пожеж, а й надання допомоги населенню за несприятливих погодних умов, при планових та аварійних відключеннях електроенергії, - зазначає начальник Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області підполковник служби цивільного захисту. - ДСНС активно підтримує сільських пожежників: надаємо практичні консультації, проводимо навчання, залучаємо волонтерів, готових допомогти зі спорядженням".У перспективі на поромівських вогнеборців чекає ще чимало роботи, але молоді ініціативні люди свідомі, що задля власної безпеки та безпеки односельців вони обов'язково з нею впораються.Нині на території Володимирського району успішно функціонує 2 добровільні пожежні команди - у Поромівській та Зимненській громадах, а також діє 12 підрозділів місцевої пожежної охорони.