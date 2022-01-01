Волинські патрульні показали, як пішоходи нехтують правилами та безпекою. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
Минулого року волинські патрульні притягнули до відповідальності 3015 пішоходів-порушників. А у 2022 році, вже понад 5 тисяч пішоходів, які порушили правила переходу проїзної частини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Правоохоронці підготували підбірку випадків, де пішоходи нехтують правилами дорожнього руху і переходять дорогу у не встановлених для цього місцях.
Усіх цих пішоходів патрульні притягнули до відповідальності за ч.1 ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Нині сума штрафу за таке порушення сягає 255 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Правоохоронці підготували підбірку випадків, де пішоходи нехтують правилами дорожнього руху і переходять дорогу у не встановлених для цього місцях.
Усіх цих пішоходів патрульні притягнули до відповідальності за ч.1 ст.127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.
Нині сума штрафу за таке порушення сягає 255 гривень.
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