РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Сьогодні, 14:41
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформованих співрозмовників в команді президента.
РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.
Нагадаємо, Служба безпеки України в жовтні почала активно проводити обшуки у будівлях УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії тривають.
22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у столиці.
2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформованих співрозмовників в команді президента.
РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".
Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.
Нагадаємо, Служба безпеки України в жовтні почала активно проводити обшуки у будівлях УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії тривають.
22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у столиці.
2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму.
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