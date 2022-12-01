РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП

РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформованих співрозмовників в команді президента.

РНБО ввела санкції проти Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя) і ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, переважно із окупованих Росією територій.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, Служба безпеки України в жовтні почала активно проводити обшуки у будівлях УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії тривають.

22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у столиці.

2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, УПЦ МП, санкції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
Сьогодні, 15:10
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Сьогодні, 14:41
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Сьогодні, 14:18
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
23 листопад, 12:10
США послабили санкції проти Росії США послабили санкції проти Росії
15 липень, 06:31
Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники
04 квітень, 03:06
Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена
16 березень, 01:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку розшукали зниклу 15-річну дівчину. ФОТО
Сьогодні, 14:57
 0
РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври та інших церковників УПЦ МП
Сьогодні, 14:41
 0
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Сьогодні, 14:18
 0
Мер Луцька зустрівся з рідними військовослужбовців, які перебувають в полоні та вважаються безвісти зниклими
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8