Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться





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Як зазначається в тексті документа, площа квартири, за якою списується кредит, має становити не більше 140 квадратних метрів, а будинку — 250 квадратних метрів. Це житло має бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника.



Кредит на автомобіль буде списаний, якщо знищене авто, станом на 23 лютого, було єдиним в сім'ї позичальника, робочий об'єм двигуна не перевищує 2500 см, заборгованість за договором кредиту не була прострочена більш ніж на 7 днів.



Також припинення виплат за кредитами на рухоме та нерухоме майно дозволяється, якщо майно знаходиться на окупованій території або на території активних бойових дій.



Подати заявку на списання кредитів можна в період дії в Україні воєнного стану плюс три місяці з дня його припинення. Позичальникам необхідно надати кредитору підтверджуючі документи.



Закон набуде чинності через 30 днів з дня його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.Про це пише УНІАН Як зазначається в тексті документа, площа квартири, за якою списується кредит, має становити не більше 140 квадратних метрів, а будинку — 250 квадратних метрів. Це житло має бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника.Кредит на автомобіль буде списаний, якщо знищене авто, станом на 23 лютого, було єдиним в сім'ї позичальника, робочий об'єм двигуна не перевищує 2500 см, заборгованість за договором кредиту не була прострочена більш ніж на 7 днів.Також припинення виплат за кредитами на рухоме та нерухоме майно дозволяється, якщо майно знаходиться на окупованій території або на території активних бойових дій.Подати заявку на списання кредитів можна в період дії в Україні воєнного стану плюс три місяці з дня його припинення. Позичальникам необхідно надати кредитору підтверджуючі документи.Закон набуде чинності через 30 днів з дня його опублікування.

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