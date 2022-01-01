Чому в Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП





Про це повідомляє



Зазначають, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.



У храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.

УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України.



Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками планомірно знищувалася українська церква.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні введуть заборону на діяльність об'єктів Української православної церкви Московського патріархату через поширення російської пропаганди та прикриття діяльності спецслужб РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.Зазначають, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.У храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України.Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками планомірно знищувалася українська церква.

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