Чому в Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 15:45
В Україні введуть заборону на діяльність об'єктів Української православної церкви Московського патріархату через поширення російської пропаганди та прикриття діяльності спецслужб РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Зазначають, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.
У храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.
УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України.
Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками планомірно знищувалася українська церква.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Зазначають, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.
У храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду, ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру.
УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України.
Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками планомірно знищувалася українська церква.
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