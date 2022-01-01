У Ковелі п'яний водій без посвідчення влетів у відбійник

Вночі 2 грудня сталася ДТП на вулиці Володимирській, що у Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.23-річний водій Skoda Octavia не був уважним й не слідкував за дорожньою обстановкою. В результаті чого здійснив наїзд на дорожнє огородження, а саме металевий відбійник та металевий стовпчик.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.Проте, під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат — 1, 63 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.Також у керманича не було посвідчення водія із відповідною категорією, яка дозволяє йому керувати таким транспортним засобом.На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) КУпАП.