У Ковелі п'яний водій без посвідчення влетів у відбійник
Сьогодні, 16:07
Вночі 2 грудня сталася ДТП на вулиці Володимирській, що у Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
23-річний водій Skoda Octavia не був уважним й не слідкував за дорожньою обстановкою. В результаті чого здійснив наїзд на дорожнє огородження, а саме металевий відбійник та металевий стовпчик.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Проте, під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат — 1, 63 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.
Також у керманича не було посвідчення водія із відповідною категорією, яка дозволяє йому керувати таким транспортним засобом.
На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
23-річний водій Skoda Octavia не був уважним й не слідкував за дорожньою обстановкою. В результаті чого здійснив наїзд на дорожнє огородження, а саме металевий відбійник та металевий стовпчик.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівка зазнала механічних пошкоджень з матеріальними збитками.
Проте, під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат — 1, 63 проміле, що перевищує допустиму норму у 8 разів.
Також у керманича не було посвідчення водія із відповідною категорією, яка дозволяє йому керувати таким транспортним засобом.
На водія склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом), ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 139 (Пошкодження автомобільних дорожніх споруд) КУпАП.
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