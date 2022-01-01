Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 3 грудня, на Волині буде хмарна погода з проясненнями, бневеликий сніг. На дорогах – ожеледиця.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від -2° до 0°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер – південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від -2° до 0°.
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