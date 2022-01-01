Добрі новини від ВолиньPost за 2 грудня

Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні,Міністерство цифрової трансформації України разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Голосування відбудеться вже у грудні.«Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри Росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації УкраїниРосія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,танків ‒ 2 916 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,артилерійських систем – 1 905 (+1) од,РСЗВ – 395 (+0) од,засобів ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 280 (+0) од,гелікоптерів – 262 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,спеціальної техніки ‒ 163 (+0).Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.Україна повернула з російського полону 1331 людину."З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнена з полону 1331 особа. Серед них як цивільні, так і військові, наші захисники та захисниці", - повідомляють у Міністерстві оборони України.1 грудня у центрі культурних послуг Володимира запрацювала благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.У Православній церкві України зареєстрували статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви.