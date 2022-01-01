Добрі новини від ВолиньPost за 2 грудня
02 грудень, 23:35
Головні добрі новини кожного дня для нас створюють ЗСУ і всі сили українського спротиву, знищуючи нашого ворога.
А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 2 грудня:
Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації України разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Голосування відбудеться вже у грудні.
«Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри Росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Понад 90 тисяч окупантів: втрати Росії у загарбницькій війні
Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,
танків ‒ 2 916 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 262 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні
Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.
СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Україна повернула з російського полону 1331 людину.
"З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнена з полону 1331 особа. Серед них як цивільні, так і військові, наші захисники та захисниці", - повідомляють у Міністерстві оборони України.
У місті на Волині відкрили благодійну їдальню
1 грудня у центрі культурних послуг Володимира запрацювала благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.
Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.
ПЦУ зареєструвала Києво-Печерську Лавру, як монастир у своєму складі
У Православній церкві України зареєстрували статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви.
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А ми нагадаємо, як розповідали про це сьогодні, 2 грудня:
Українці зможуть голосувати за кандидатів на Євробачення-2023 в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації України разом із Суспільним Мовленням змінює традиції Євробачення. Цьогоріч кандидата, який представить Україну на музичному конкурсі, можна буде обрати в Дії. Голосування відбудеться вже у грудні.
«Як завжди, прозоро і в декілька кліків. Попри наміри Росії залякати та знищити все українське, ми й надалі продовжуємо будувати цифрову державу», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Понад 90 тисяч окупантів: втрати Росії у загарбницькій війні
Росія втратила у війні проти України вже понад 90 тисяч вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб,
танків ‒ 2 916 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
РСЗВ – 395 (+0) од,
засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 262 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні
Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.
СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
Україні вдалось повернути з російського полону вже 1331 людину
Україна повернула з російського полону 1331 людину.
"З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнена з полону 1331 особа. Серед них як цивільні, так і військові, наші захисники та захисниці", - повідомляють у Міністерстві оборони України.
У місті на Волині відкрили благодійну їдальню
1 грудня у центрі культурних послуг Володимира запрацювала благодійна їдальня для осіб, які потрапили у складні життєві обставини.
Працюватиме їдальня з понеділка по п’ятницю з 11-ї години. Кількість гарячих страв, які роздаватимуть, вистачить на пів сотні осіб. За потреби обсяги будуть збільшувати.
ПЦУ зареєструвала Києво-Печерську Лавру, як монастир у своєму складі
У Православній церкві України зареєстрували статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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