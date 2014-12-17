Де на Волині не буде світла 3 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині не буде світла 3 грудня. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Протягом дня, 3 грудня, на території Волинської області відбудуться стабілізаційних вимкнення електроенергії.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Загалом по області, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. НЕК «Укренерго» доведено «Волиньобленерго» ліміт споживання на область, перевищення якого не допускається.

«Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних вимкнень на 03.12.2022 року.
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

Енергетики повідомляють, що ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Наразі «Волиньобленерго» здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури.

"Нагадуємо про необхідність заощадливого використання енерговитратних приладів для запобігання перевантаження електромереж та аварійних вимкнень. Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua та фейсбук", - йдеться у дописі "Волиньобленерго".

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Теги: графік, Волинь, електропостачання, відключення
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