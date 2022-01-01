Українські посольства майже 20 разів отримували листи з погрозами і залякуваннями





Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що за цим, найімовірніше, стоїть Росія або її прихильники. Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю CNN, - пише



На думку дипломата, головна ціль терору - залякати українських дипломатів, аби вони не допомагали власній країні.



На запитання журналіста, хто може стояти за терором, Кулеба припустив, що, найімовірніше, Росія або її прихильники.



"Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?. Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.



Як відомо, 30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Внаслідок інциденту госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили. Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.



Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, у яких були очі тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 17 українських посольств за кордоном отримали листи із погрозами та залякуваннями.Міністр закордонних справприпустив, що за цим, найімовірніше, стоїть Росія або її прихильники. Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю CNN, - пише ТСН На думку дипломата, головна ціль терору - залякати українських дипломатів, аби вони не допомагали власній країні.На запитання журналіста, хто може стояти за терором, Кулеба припустив, що, найімовірніше, Росія або її прихильники."Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?. Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.Як відомо, 30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Внаслідок інциденту госпіталізували чоловіка. На місце події прибула іспанська поліція та вибухотехніки, територію дипломатичного відомства оточили. Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому, проте секретарка запідозрила небезпеку та викликала охоронця, щоб той перевірив вміст посилки.Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, у яких були очі тварин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію