Волинянка вирощує понад 400 сортів фіалок. ФОТО

Наталія Шковелюк володіє великою колекцією фіалок - понад 400 штук. Починалося це захоплення із однієї квітки-подарунка.



Кожен сорт у колекції бухгалтерки-квітникарки - унікальний, має свої форми і відтінки. Про їх вона знає практично усе. Так уже восьмий рік кімнатні «фіалкові поля» стали не лише справою для душі, а й додатковим заробітком нашої землячки, - пише газета



У своєму домі жінка спеціально виділили кімнату під стелажі з фіалками, захоплення якими з’явилося під час двох декретних відпусток жінки, котрі тривали сім років.



«Перша фіалочка в мене була звичайна. В народі її називають «промка», а якщо точніше – промислова. Потім дізналася про сортові, то купила для себе 10 штук, тож загалом мала близько 30 квіток. Згодом потрапила на виставку і дуже здивувалася, що є така кількість сортів цієї тендітної рослини. Відтоді все і почалося», – пригадує жінка.



Нині справжнє надбання пані Наталії – це п’ять стелажів зі спеціальним освітленням та понад 400 сортів фіалок. Про кожну квітку жінка може розповісти детально: де купувала, хто селекціонер та як називається. Навіть якось проводили експеримент: Наталія вгадувала сорт фіалки лише за листками, не дивлячись на сам цвіт. І не дивно, бо ж кожна квітка потребує догляду. Для когось це може здатися непідсильною ношею, а для Наталії Шковелюк – улюблена справа. Бо з таким захопленням говорити про рослинки може лише справжня поціновувачка і професіоналка.



«Для тих, хто цим не займається, з першого погляду всі фіалки – зелені або з рябенькими листочками… А для мене кожна квітка унікальна. Бо ж кілька разів на тиждень вони проходять через мої руки. Щодня підливаю, прибираю сухі листочки, пакую замовлення. Таким чином і запам’ятовується все», – розповідає жінка.



Зупинятися на досягнутому квіткарка не збирається. Відвідуючи різні виставки та спілкуючись з іншими колекціонерами, вона щорічно поновлює кількість сортів. Лише цього року придбала понад сотню нових різновидів фіалок. Купує їх здебільшого в українських селекціонерів, є також і закордонні. Каже, новинки значно переважають у ціні. Як пригадує пані Наталія, попри війну, нещодавно отримувала замовлення з Донецької області. Переконана, що в квітах можна знайти відраду, відволіктися від страшних подій та відпочити.



До слова, після повномасштабного вторгнення, російські сорти виходять із обігу в Україні і залишаються лише власні та закордонні.



«Ціна залежить від сорту. Листочки – від 20 гривень і вище, можна придбати і за 80 чи за 100 гривень. Усе залежить від того, наскільки це новий сорт. Чим він пізніше виведений, тим дорожчий. Є новинки 2021-2022 років, які я купувала по 200-250 гривень. Менше вартують сорти, котрим більше років», – говорить Наталія.



Фіалки – чи не найпопулярніші кімнатні рослини. Господиням вони полюбилися через відносно нескладний догляд. Однак не всі знають, що для тривалого цвітіння і пишного листя потрібно дотримуватися кількох секретів, якими поділилася пані Наталія Шковелюк із «Новим життям».



Отож, ви принесли свою красуню додому. По-перше, потрібно правильно вибрати місце розташування. За словами квіткарки, фіалка любить світло, але не прямі сонячні промені. Тому, щоб уникнути опіків, у сонячну погоду краще притіняти вікно. Також жінка наголошує, що ця кімнатна квітка дуже любить свіжий ґрунт. Її краще пересаджувати один раз у сім-вісім місяців, «бо нічого так не спонукає рослину до цвітіння, як свіжий ґрунт та маленький горщик».



«Ємкість має бути невелика, адже у фіалок – маленький ніжний корінчик. Стандарт – це 8-9 сантиметрів в об’ємі, 220-230 мл. Квіти не виносять перезволоження, їхні коріння і стебла можуть загнивати від цього. Тому слід поливати по мірі просихання. Особисто в мене практично всі фіалки на фітільному поливі. Найпоширеніший спосіб розмноження – листковий. Відрізавши листочок, його слід просушити 5-7 хвилин і посадити в горщик. За місяць уже буде видно корінці, коли вони підростуть – можна розсаджувати», – ділиться особливостями догляду за фіалками Наталія.



Для пишного цвітіння цієї тендітної квіточки надважливий ґрунт. Досвідчена квіткарка каже, що використовує лише коричневий торф, який має дуже легку текстуру без глини та піску. Бо ж звичайна земля після поливу збивається в камінь, а торфова швидше просихає і стає легкою та пористою. Тому корінь фіалки легше росте і розвивається. Жінка додає, що за бажанням ґрунт можна скомбінувати в домашніх умовах, але ефект буде геть інший.



Окрім того, на тривалість цвітіння впливає і різновид самої рослини. Серед таких Наталія виділила зелено-квіткові. Бо ж, за її словами, саме той сорт квітне не менше пів року. Жінка зізнається, що цим вони і підкупили її. Тож уже зібрала свою міні-колекцію улюблених фіалок із зеленими квіточками. А ось серед найвибагливіших – жовто-квіткові. Цвітіння цих кімнатних рослин триває до місяця.



Знає про своїх підопічних пані Наталія не лише з власного досвіду. Серед друзів та знайомих жінки є чимало селекціонерів, які мають колекції в тисячі сортів. Звідти і корисні поради по догляду. Зокрема, наша землячка поділилися секретами, як рятувати кімнатні красуні від шкідників.



«Для нових фіалочок, які нещодавно придбала, я обов’язково проводжу вхідну триразову обробку. Вона здійснюється через три-чотири дні. Після цього їх слід відправити на місячний карантин. Таким чином можна врятувати всю колекцію від поширення шкідників», – зауважує квіткарка Наталія.



Щоденний догляд за маленькою оранжереєю забирає чимало часу. Окрім того, Наталія Шковелюк ще має основну роботу в ДКП «Луцьктепло», де працює операторкою. А ще є мамою двох діток шкільного віку, які відвідують чимало гуртків. Тож без шаленої любові до цих кімнатних рослин нічого б не вийшло. Жінка каже, що квіти – це вечірня робота, яку вона виконує, коли найменші повечеряли і полягали спати. Тоді, як жартує чоловік пані Наталії, настає час мами відправлятися на її «фіалкові поля».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкаволодіє великою колекцією фіалок - понад 400 штук. Починалося це захоплення із однієї квітки-подарунка.Кожен сорт у колекції бухгалтерки-квітникарки - унікальний, має свої форми і відтінки. Про їх вона знає практично усе. Так уже восьмий рік кімнатні «фіалкові поля» стали не лише справою для душі, а й додатковим заробітком нашої землячки, - пише газета "Нове життя". У своєму домі жінка спеціально виділили кімнату під стелажі з фіалками, захоплення якими з’явилося під час двох декретних відпусток жінки, котрі тривали сім років.«Перша фіалочка в мене була звичайна. В народі її називають «промка», а якщо точніше – промислова. Потім дізналася про сортові, то купила для себе 10 штук, тож загалом мала близько 30 квіток. Згодом потрапила на виставку і дуже здивувалася, що є така кількість сортів цієї тендітної рослини. Відтоді все і почалося», – пригадує жінка.Нині справжнє надбання пані Наталії – це п’ять стелажів зі спеціальним освітленням та понад 400 сортів фіалок. Про кожну квітку жінка може розповісти детально: де купувала, хто селекціонер та як називається. Навіть якось проводили експеримент: Наталія вгадувала сорт фіалки лише за листками, не дивлячись на сам цвіт. І не дивно, бо ж кожна квітка потребує догляду. Для когось це може здатися непідсильною ношею, а для Наталії Шковелюк – улюблена справа. Бо з таким захопленням говорити про рослинки може лише справжня поціновувачка і професіоналка.«Для тих, хто цим не займається, з першого погляду всі фіалки – зелені або з рябенькими листочками… А для мене кожна квітка унікальна. Бо ж кілька разів на тиждень вони проходять через мої руки. Щодня підливаю, прибираю сухі листочки, пакую замовлення. Таким чином і запам’ятовується все», – розповідає жінка.Зупинятися на досягнутому квіткарка не збирається. Відвідуючи різні виставки та спілкуючись з іншими колекціонерами, вона щорічно поновлює кількість сортів. Лише цього року придбала понад сотню нових різновидів фіалок. Купує їх здебільшого в українських селекціонерів, є також і закордонні. Каже, новинки значно переважають у ціні. Як пригадує пані Наталія, попри війну, нещодавно отримувала замовлення з Донецької області. Переконана, що в квітах можна знайти відраду, відволіктися від страшних подій та відпочити.До слова, після повномасштабного вторгнення, російські сорти виходять із обігу в Україні і залишаються лише власні та закордонні.«Ціна залежить від сорту. Листочки – від 20 гривень і вище, можна придбати і за 80 чи за 100 гривень. Усе залежить від того, наскільки це новий сорт. Чим він пізніше виведений, тим дорожчий. Є новинки 2021-2022 років, які я купувала по 200-250 гривень. Менше вартують сорти, котрим більше років», – говорить Наталія.Фіалки – чи не найпопулярніші кімнатні рослини. Господиням вони полюбилися через відносно нескладний догляд. Однак не всі знають, що для тривалого цвітіння і пишного листя потрібно дотримуватися кількох секретів, якими поділилася пані Наталія Шковелюк із «Новим життям».Отож, ви принесли свою красуню додому. По-перше, потрібно правильно вибрати місце розташування. За словами квіткарки, фіалка любить світло, але не прямі сонячні промені. Тому, щоб уникнути опіків, у сонячну погоду краще притіняти вікно. Також жінка наголошує, що ця кімнатна квітка дуже любить свіжий ґрунт. Її краще пересаджувати один раз у сім-вісім місяців, «бо нічого так не спонукає рослину до цвітіння, як свіжий ґрунт та маленький горщик».«Ємкість має бути невелика, адже у фіалок – маленький ніжний корінчик. Стандарт – це 8-9 сантиметрів в об’ємі, 220-230 мл. Квіти не виносять перезволоження, їхні коріння і стебла можуть загнивати від цього. Тому слід поливати по мірі просихання. Особисто в мене практично всі фіалки на фітільному поливі. Найпоширеніший спосіб розмноження – листковий. Відрізавши листочок, його слід просушити 5-7 хвилин і посадити в горщик. За місяць уже буде видно корінці, коли вони підростуть – можна розсаджувати», – ділиться особливостями догляду за фіалками Наталія.Для пишного цвітіння цієї тендітної квіточки надважливий ґрунт. Досвідчена квіткарка каже, що використовує лише коричневий торф, який має дуже легку текстуру без глини та піску. Бо ж звичайна земля після поливу збивається в камінь, а торфова швидше просихає і стає легкою та пористою. Тому корінь фіалки легше росте і розвивається. Жінка додає, що за бажанням ґрунт можна скомбінувати в домашніх умовах, але ефект буде геть інший.Окрім того, на тривалість цвітіння впливає і різновид самої рослини. Серед таких Наталія виділила зелено-квіткові. Бо ж, за її словами, саме той сорт квітне не менше пів року. Жінка зізнається, що цим вони і підкупили її. Тож уже зібрала свою міні-колекцію улюблених фіалок із зеленими квіточками. А ось серед найвибагливіших – жовто-квіткові. Цвітіння цих кімнатних рослин триває до місяця.Знає про своїх підопічних пані Наталія не лише з власного досвіду. Серед друзів та знайомих жінки є чимало селекціонерів, які мають колекції в тисячі сортів. Звідти і корисні поради по догляду. Зокрема, наша землячка поділилися секретами, як рятувати кімнатні красуні від шкідників.«Для нових фіалочок, які нещодавно придбала, я обов’язково проводжу вхідну триразову обробку. Вона здійснюється через три-чотири дні. Після цього їх слід відправити на місячний карантин. Таким чином можна врятувати всю колекцію від поширення шкідників», – зауважує квіткарка Наталія.Щоденний догляд за маленькою оранжереєю забирає чимало часу. Окрім того, Наталія Шковелюк ще має основну роботу в ДКП «Луцьктепло», де працює операторкою. А ще є мамою двох діток шкільного віку, які відвідують чимало гуртків. Тож без шаленої любові до цих кімнатних рослин нічого б не вийшло. Жінка каже, що квіти – це вечірня робота, яку вона виконує, коли найменші повечеряли і полягали спати. Тоді, як жартує чоловік пані Наталії, настає час мами відправлятися на її «фіалкові поля».

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