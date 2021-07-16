Лучанин здобув 2 золота на чемпіонаті України

Максим Ткачук вдало виступив на чемпіонаті України з плавання та здобув дві золоті медалі.



Про це повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Чемпіонат України з плавання відбувався в місті Бровари. Студент 3 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Максим Ткачук.



Максим фінішував першим серед дорослих на дистанції 100 м брас, здобувши золото та тріумфував на дистанції 200 метрів брасом, завоювавши медаль найвищої проби.

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