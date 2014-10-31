ЄС погодив стелю цін на російську нафту

ЄС погодив стелю цін на російську нафту
Влада Євросоюзу погодила стелю цін на російську нафту, що поставляється морем.

Він буде регульованим, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, - пише Кореспондент.

Польща залишалася єдиною країною ЄС, яка блокувала запровадження стелі цін на нафту, вимагаючи зробити її ще нижчою.

"Сьогодні ЄС, G7 та інші глобальні партнери домовилися встановити стелю цін на російську нафту, що поставляється морем. Це значно скоротить доходи Росії, допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергоносії, що піде на користь країнам з ринком, що формується в усьому світі. Ця стеля буде регулюватися з часом", - заявила вона.

У свою чергу постпред Польщі при ЄС Анджей Садось повідомив, що стеля цін на нафту з РФ $60 за барель.

"Польща погодилася на компроміс ЄС про введення стелі на російську нафту $60 за барель, що дозволить ЄС офіційно затвердити це рішення протягом вихідних", - заявив дипломат.

Відомо, що Польща залишалася єдиною країною ЄС, яка блокувала запровадження стелі нафтових цін, вимагаючи зробити її ще нижчою.

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Теги: ціна, нафта, Росія, ЄС
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