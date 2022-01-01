Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів гранту: на що їх спрямують

Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів гранту: на що їх спрямують
До Державного бюджету України надійшла частина гранту у 1,5 мільярда доларів.

Це перший наданий транш з 4,5 млрд доларів. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Це перший транш грантових коштів з 4,5 млрд дол. США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.

Гроші спрямують на пенсії та окремі програми державної соціальної допомоги, зокрема на житлово-комунальні послуги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Нагадаємо, 22 листопада США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки держбюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії.

Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 500 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у видатках, спричинені повномасштабним вторгненням Росії та війною, що триває.

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Теги: США, допомога, Україна, війна
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