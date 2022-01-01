За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас

За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас
За даними воєнної розвідки України, ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок
Сьогодні, 15:16
В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, – Епіфаній
Сьогодні, 14:19
За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас
Сьогодні, 14:01
На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
Сьогодні, 13:36
До України йдуть морози до -10°: синоптик розповіла, коли та де похолодає
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
«Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування», – командувач Об’єднаних сил Збройних сил «Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування», – командувач Об’єднаних сил Збройних сил
Сьогодні, 12:20
В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар
Сьогодні, 11:05
Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Сьогодні, 10:07
На полігонах Білорусі йде підготовка окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, – Генштаб На полігонах Білорусі йде підготовка окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок
Сьогодні, 15:16
 0
В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, – Епіфаній
Сьогодні, 14:19
 0
За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас
Сьогодні, 14:01
 0
На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
Сьогодні, 13:36
 0
До України йдуть морози до -10°: синоптик розповіла, коли та де похолодає
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8