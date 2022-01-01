За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас





Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” Вадим Скібіцький.



“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.



Упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.



Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.



Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними воєнної розвідки України, ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.Упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

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