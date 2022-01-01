На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі

На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
Волинські рятувальники ліквідували 4 пожежі, знешкодили вибухонебезпечні предмети та провели аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

2 грудня о 21:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу одноповерхової літньої кухні на вулиці Лесі Українки у Нововолинську. На місце події прибуло відділення чергового караулу міської 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці подали на гасіння спеціальні водяні стволи і о 21:59 ліквідували пожежу. Причина пожежі встановлюється.

О 20:14 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді на вулиці Березна в селі Запілля Ковельського району. Рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної команди с. Велимче о 21:30 ліквідували пожежу. Ймовірна причина загорання - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

О 20:45 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння господарської будівлі та дерев’яної прибудови на пров. Дружби у с. Світязь Ковельського району. На виклик прибули рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк та пожежна команда Шацького національного природного парку. О 22:45 спільними зусиллями пожежу ліквідували.

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання електромережі.

3 грудня о 01:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі на вулиці Незалежності у с. Черськ Камінь-Каширського району. На місце події прибули відділення чергового караулу 13-ї ДПРЧ смт Маневичі та працівники МПО с. Троянівка. О 06:00 ліквідували пожежу. Причина пожежі встановлюється.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено знешкодження вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни у Луцькому районі, а саме 3 мінометні міни.

2 грудня о 17:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участі двох автомобілів на вул. Глушець в м. Луцьку. На виклик прибула група рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини і провела буксирування 2-х автомобілів.

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Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
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