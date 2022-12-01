«Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування», – командувач Об’єднаних сил Збройних сил
Сьогодні, 12:20
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.
Про це пише Українська правда з посиланням на Наєва.
"Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", - йдеться в повідомленні.
За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Наєва.
"Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", - йдеться в повідомленні.
За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.
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