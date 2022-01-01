У Луцьку затримали трьох п'яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП

Поліцейським надійшло повідомлення від заявника, який розповів про водійку у стані сп’яніння. Він заблокував її автомобіль та чекає на екіпаж на місці події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши за вказаною адресою, інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан сп’яніння. Результат — Драгер показав максимум, а це понад 5 проміле.На вулиці Клима Савури 32-річний керманич Volkswagen, був неуважним й здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Водій мав усі ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження огляду відмовився.І ще одне ДТП трапилося на вулиці Глушець. 22-річний водій BMW не дотримався безпечної швидкості та дистанції і теж здійснив зіткнення з автомобілем, який рухався попереду. Результат огляду на стан сп’яніння — 0, 76 проміле.На усіх керманичів склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.