У Луцьку з вікна 6-го поверху випала людина

У Луцьку з вікна 6-го поверху випала людина
Вчора, 2 грудня, о 21:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про падіння людини з вікна 6-го поверху.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Інцидент трапився на вулиці Кравчука в місті Луцьку. За допомогою медичних нош рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк знесли потерпілого з парапета поруч стоячої будівлі.

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Теги: Луцьк, рятувальники, падіння, будинок, людина
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