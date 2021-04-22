У Луцьку з вікна 6-го поверху випала людина





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Інцидент трапився на вулиці Кравчука в місті Луцьку. За допомогою медичних нош рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк знесли потерпілого з парапета поруч стоячої будівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 2 грудня, о 21:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про падіння людини з вікна 6-го поверху.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Інцидент трапився на вулиці Кравчука в місті Луцьку. За допомогою медичних нош рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк знесли потерпілого з парапета поруч стоячої будівлі.

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