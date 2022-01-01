На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи

На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 3 грудня.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"На півночі району в обідню пору будуть здійснюватись вибухотехнічні роботи. Працюватимуть військовослужбовці бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Камінь-Каширщина, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 10:24
Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Сьогодні, 10:07
Курс валют у Луцьку 3 грудня
Сьогодні, 09:30
На полігонах Білорусі йде підготовка окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Волинянки готують військовим борщі-голубці і підібрали Путіну костюм на смерть. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
23 листопад, 13:09
Вибухи на Волині: повідомили деталі Вибухи на Волині: повідомили деталі
15 листопад, 17:04
У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи У двох районах на Волині сьогодні, 15 листопада, лунатимуть вибухи
15 листопад, 11:24
Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину
07 листопад, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 10:24
 0
Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Сьогодні, 10:07
 0
Курс валют у Луцьку 3 грудня
Сьогодні, 09:30
 0
На полігонах Білорусі йде підготовка окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Волинянки готують військовим борщі-голубці і підібрали Путіну костюм на смерть. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8