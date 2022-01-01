На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 10:24
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухотехнічні роботи сьогодні, 3 грудня.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району в обідню пору будуть здійснюватись вибухотехнічні роботи. Працюватимуть військовослужбовці бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району в обідню пору будуть здійснюватись вибухотехнічні роботи. Працюватимуть військовослужбовці бригади територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.
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