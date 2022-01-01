В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар

В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар
Росія дещо змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Вона може вдатися до нової атаки, коли вдарять морози до -10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За його словами, ворог має намір "жорстко заморозити українців", а тому відкрито чекає такої можливості, оскільки "основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася - вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", - припускає Подоляк.

Він зазначив, що план Росії "абсолютно людожерський".

Нагадаємо, після попереджень про "важкий тиждень", оскільки РФ може завдати масованого ракетного удару. В ГУР МО заявили, що наразі ворог веде збір та аналіз розвідданих для потенційної атаки, тому цим можуть пояснювати "запізнення" у планах окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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