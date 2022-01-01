В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар





Про це повідомляє Михайла Подоляка в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.



За його словами, ворог має намір "жорстко заморозити українців", а тому відкрито чекає такої можливості, оскільки "основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".



"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася - вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", - припускає Подоляк.



Він зазначив, що план Росії "абсолютно людожерський".



Нагадаємо, після

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